É “vuk vuk”! 3 dicas e 6 posições para uma sentada gostosa no sexo

De variações de posições até dicas infalíveis, existem várias formas de deixar a sentada ainda mais gostosa; confira algumas delas

Uma das maneiras mais certeiras de aumentar o nível da sua satisfação sexual? Investir na variedade. Afinal, pode ser fácil cair na rotina sexual, especialmente se você e seu parceiro estão juntos há muito tempo.

Pensando nisso, confira um compilado de dicas da coluna Pouca Vergonha para a sentada “perfeita”:

Como sentar sem cansar?

Para aproveitar a sentada sem cansar, a sexóloga Vanessa de Oliveira sugere mexer o tronco lentamente para frente, como se fosse deitar sobre o outro, ou para trás. Para isso, você também pode inclinar levemente para a direita ou para a esquerda.

Rebolar faz a diferença

Além de excitar ainda mais quem assiste à cena, rebolar na sentada faz com que a pelve entre em movimento e as chances de orgasmo aumentem. Além disso, é possível descansar entre uma sentada e outra enquanto rebola.

Use e abuse de apoios

Se você inclinar o corpo para frente, vai conseguir esfregar o clitóris no corpo da parceria. Ainda inclinada, foque na posição da perna, deixando o joelho em cima do companheiro ou tentando colocar as pernas embaixo da perna do crush.

E se cansar?

Ficar no comando tem suas vantagens, porém, exige mais esforço. Vanessa de Oliveira lembra que a mulher sempre pode diminuir o ritmo. Uma boa tática é pensar na respiração. A ideia é inspirar profundamente, como em uma espécie de meditação. “Faça respirações longas e profundas para não se cansar tanto”, orienta.

Melhores posições