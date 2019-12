É vegetariano, mas sua família come carne? Saiba como lidar com a ceia de Natal

Fim de ano é sempre uma correria e nem sempre dá tempo pensar nos detalhes, como qual o penteado que você vai usar na ceia. Foi pensando nisso que o Delas separou três ideias bem simples, mas que ficam incríveis em qualquer ocasião – inclusive nas festas !

Leia também: Fuja do branco no Ano Novo! 5 cores que você pode usar na virada e arrasar

A dica é apostar nos presos e semipresos, que são práticos e, ao mesmo tempo, cheios de estilo. Com a ajuda de grampos, eláticos e presilhas, é possível arrumar o cabelo de maneira rápida, mas sem parecer que você estava com pressa. Veja as opções de penteados :

1. Rabo de cavalo

arrow-options Reprodução/Pinterest O rabo de cavalo é um penteado rápido e que combina com qualquer look que escolher

O cabeleireiro Rudi Werner, do Werner Coiffeur, pede para começar separando os cabelos da parte de cima da cabeça em mechas, deixando a mecha da frente separada.

“Pegue um pente fino e desfie a mecha mais baixa da coroa da cabeça. Repita o processo na mecha acima para deixar as raízes volumosas. Em seguida, prenda todo o cabelo em um rabo de cavalo, penteando a região da coroa levemente, apenas para dar o acabamento no visual”, diz.

Outra opção é usar uma mecha como elástico. “Prenda o cabelo com o auxilio de um elástico e separe uma mecha fina da extensão do rabo de cavalo. Borrife spray fixador na mecha e a enrole no elástico, para dar acabamento. Borrife um pouco de spray fixador na coroa”, explica.

2. Trança lateral

arrow-options Reprodução/Pinterest A trança lateral é uma ótima alternativa para quem que estar elegante nas festas de fim de ano

“Após fazer um babyliss em toda a cabeleira, use um texturizador para dar volume no topo da raiz e deixar o penteado mais charmoso”, explica a Daniela Albuquerque, cabeleireira do Jacques Janine Fashion Mall.

Feito isso, separe uma pequena mecha no topo da cabeça, como se fosse fazer um meio rabo, mas mais ralo, e enrole-a para em seguida começar a fazer uma trança lateral embutida, pegando sempre as mechas de fora.

Quando chegar no comprimento dos fios, parta para o outro lado e junte as duas partes. “Repare que não é para ficar uma trança regular. Quanto mais frizz, mais messy ficará a trança”, comenta a especialista. Para finalizar, use um elástico de silicone bem pequeno para prender a trança.

3. Enfeite a cabeça

arrow-options Reprodução/Pinterest As presilhas são uma forma de enfeitar o cabelo sem muito esforço e ainda seguir as tendências

“Um dos truques mais práticos e atuais na hora de fazer um penteado é se jogar nas presilhas de cabelo. Elas voltaram com tudo e deixam o visual super charmoso”, comenta a expert Daniela Fiszpan. É uma ideia que combina com qualquer look e estilo.

Leia também: Tendências para 2020: cortes e cores de cabelo que vão bombar no ano que vem

Para isso, divida o cabelo ao meio e prenda uma presilha de cada lado, pegue todos os fios e prenda-os em um coque podrinho, faça um meio rabo de cavalo e prenda com as presilhas… As alternativas são várias. “Entrando na vibe da virada do ano é legal investir em presilhas com palavras para atrair boas energias”, finaliza.