“É uma fixação doentia”, diz deputada Joice Hasselmann sobre bolsonaristas

A deputada Joice Hasselmann usou seu Twitter, no início da noite de quinta-feira (04), para disparar contra membros da ala bolsonarista do governo e apoiadores do presidente.

Usando palavras como ‘bolsolóides’ e ‘criminosos’, Hasselmann atacou também o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos.

“Fico pensando cá com os meus botões pq os bolsolóides/criminosos (com e sem mandato) se incomodam tanto comigo. É uma fixação doentia. Um temor paranóico. Dormem e acordam pensando em mim. Não passam 1 dia sem falar de mim nas redes”, disse a deputada.

Joice enumerou uma série de atitudes do bolsonarismo e apontou os problemas que ela já teve com membros próximos do presidente. “O Transtorno Delirante Persistente, com Delírios de Perseguição de Jair Bolsonaro o leva a cometer as maiores loucuras, erros, injustiças e a tentar aniquilar quem ele acha que pode ser melhor que ele (a maioria). Assim no entorno dele sobram os idiotas, capachos ou as raposas”, disse.

A deputada afirmou que “alguém terá que tirar esse louco do poder”, se referindo ao presidente.

“Estou em busca de alguém, de um nome forte, de um estadista. Todos sabem minha predileção por Sérgio Moro, que por enquanto está longe da política. Mas aviso que se preciso for EU ENFRENTO ESSE LOUCO do Jair Bolsonaro. NÃO FUJO DA RAIA! Não desisto do Brasil”, comentou Joice, sobre sua predileção por Sérgio Moro em ser o próximo presidente.

Joice Hasselmann saiu hoje da liderança do PSL na Câmara e parte do grupo bolsonarista usou essa informação para atacá-la nas redes sociais, segundo a própria deputada.

“Agora pode vir quente gabinete do ódio. Vamos lá! Mais hashtags, mais ataques dos deputados bolsolóides. Tirem a camisa de força do Carluxo. Aproveitem pq a farra de vcs está acabando. Entregarei leis aprovadas para acabar com a quadrilha de vcs e colocar mtos na cadeia”, disse a deputada federal.

Fico pensando cá com os meus botões pq os bolsolóides/criminosos (com e sem mandato) se incomodam tanto comigo. É uma fixação doentia. Um temor paranóico. Dormem e acordam pensando em mim. Não passam 1 dia sem falar de mim nas redes. Terei uma supresinha em breve. Siga o fio pic.twitter.com/GPmj5K6irl — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









1 – sempre tive problemas com o ciúme doentio dos filhos bandidos/psicopatas de @jairbolsonaro . Depois vi o ciúme nos olhos do próprio PR. Com seu “transtorno delirante persistente” (diagnóstico de um grupo de psiquiatras) ele tenta “matar” qualquer um q tenha brilho próprio — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









2- O Transtorno Delirante Persistente, com Delírios de Perseguição de @jairbolsonaro o leva a cometer as maiores loucuras, erros, injustiças e a tentar aniquilar quem ele acha que pode ser melhor que ele (a maioria). Assim no entorno dele sobram os idiotas, capachos ou as raposas — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









3 – isso explica pq ficou pra @jairbolsonaro a tal bancada Bolsonarista caricata, despreparada; dá vergonha alheia. Tem de tudo, de louco, a galo garnizé da bancada do pó, a senhoras que conseguem informações “segredos de estado” daquele jeito pouco republicano. A escória. — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









4- qdo rompi com @jairbolsonaro por tudo q presenciei e ajudei a evitar a intervenção dele no PSL, um ataque semelhante ao de hj começou. Robôs, hashtags, gente espumando de ódio, deputados da quadrilha digital, todos enfurecidos. O motivo: me acusavam ser candidata à PR em 2022 — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









5 – A cabeça doentia de um homem com transtornos graves (porém que tem consciência do q faz, pois o juízo de realidade está mantido), cria teorias da conspiração, inimigos e cabe a bancada dos capachos e débeis repetir as loucuras, e depois impulsionar com robôs. Eles só tem isso — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









6 – Então lá atrás @jairbolsonaro e seus loucos amestrados e bem pagos com dinheiro público me escolheram como alvo pq criaram a fantasia de q eu seria candidata à presidência em 2022. Assim também foi com @SF_Moro . Eles tem ódio e mto MEDO de quem tem brilho, dignidade e força. — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









7 – Pois bem. É melhor @jairbolsonaro começar a temer mesmo pq seus delírios do passado e do presente podem virar realidade pelas suas próprias mãos. Alguém terá q tirar esse louco do poder, sem dar chance para esquerda voltar. Alguém tem q entregar a agenda q prometemos à Nação — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









8 – Estou em busca de alguém, de um nome forte, de um estadista. Todos sabem minha predileção por @SF_Moro , q por eqto está longe da política. Mas aviso que se preciso for EU ENFRENTO ESSE LOUCO do @jairbolsonaro . NÃO FUJO DA RAIA! Não desisto do Brasil. — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









9- Agora pode vir quente gabinete do ódio. Vamos lá! Mais hashtags, mais ataques dos deputados bolsolóides. Tirem a camisa de força do Carluxo. Aproveitem pq a farra de vcs está acabando. Entregarei leis aprovadas para acabar com a quadrilha de vcs e colocar mtos na cadeia! — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020









10 – Ñ vai ter cargo/ emenda q deem conta da fome do Centrão. OS vira-latas bolsonaristas são mais baratos (esses valem de 2 a 7 milhões no mercado de emendas). Mas os raposas são mais caros. E tem ainda os que JAMAIS TERÃO PREÇO, como eu, e é aí @jairbolsonaro q vc vai cair — Joice Hasselmann ANTI BOLSOLULA?? (@joicehasselmann) June 4, 2020