É traição ficar com outra(o) se está “dando um tempo” da parceria?

A resposta é sutil e, obviamente, dependente do contexto. Se, em vez disso, perguntássemos: “É meio chato dormir com outra pessoa apenas algumas horas/dias depois de dar um tempo do seu parceiro?”, talvez todos diriam que sim.

Isso é especialmente verdadeiro no caso de Ross e Jeremiah, quando os “términos” foram decididos no calor do momento, durante as brigas, quando ambos claramente queriam ficar com seus parceiros.

Além disso, Emily salienta que traição é um conceito que varia de casal para casal. “Algumas pessoas consideram só o contato físico, outras veem até uma conversa íntima escondida como deslealdade.”

Para a especialista, é necessário levar em consideração as crenças de cada um: o que foi combinado? O que cada um entende como fidelidade?

“Muitas brigas surgem porque um acha que ‘é óbvio’ e o outro tem uma visão diferente. Trazer isso para a consciência ajuda o casal a negociar seus limites e, se houve uma quebra, trabalhar a reconstrução da confiança com ações concretas — porque confiança não volta só com palavras, volta com comportamentos consistentes.”

No fim das contas, não importa se é “traição”, por assim dizer, porque os sentimentos provavelmente serão os mesmos, independentemente de ser rotulado ou não.