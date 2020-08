É tradição: Google esconde jogo para revelar funções do Android 11; conheça

Reprodução/9to5Google Android 11 ganha jogo com ‘easter eggs’





O Google pode ter deixado de nomear o Android como sobremesas, mas não desistiu de uma tradição: os “easter eggs”, trazendo normalmente algum joguinho ou outro tipo de função interativa em joguinhos. Neste ano, com o Android 11 , a empresa resgatou o Android Neko, que nada mais é que um jogo de “captura” de gatinhos.

A brincadeira deu as caras pela primeira vez no Android 7.0 (Nougat), mas desta vez ela foi usada para apresentar alguns dos novos recursos do Android 11 ao usuário. A ideia do jogo é simples: encher uma tigela com comida, outra com água e esperar até um gatinho colorido chegue para se juntar à sua coleção. Você pode dar um nome para cada um deles.

O Android Neko pode ser ativado, como já é tradicional, entrando nas configurações do sistema e procurando por “Versão do Android”. Tocando repetidas vezes no item, ele abrirá uma tela com uma arte relacionada ao Android 11, que representa um medidor de volume. Leve o medidor do 0 ao 11 três vezes, e aparecerá uma notificação com um emoji de gato.

Na sequência, é necessário segurar o botão de energia do celular, que abre um novo menu de controle de dispositivos conectados. No botão com três pontinhos, é necessário selecionar “Adicionar controles” e entrar em “Ver outros apps” e selecionar “Cat controls” e ativar os três itens: “Water bubbler” (“bebedouro”), “Food bowl” (“tigela de comida”) e “Toy” (“brinquedo”) e salvar.

A partir daí, o botão de energia do Android mostrará estes três elementos. Você pode deslizar o dedo horizontalmente sobre o “Water bubbler” para escolher quanta água deseja despejar no bebedouro e tocar uma vez em “Food bowl” para encher a tigela de comida. “Toy”, no entanto é de uso único, e permite atrair um gato da sua coleção para brincar.

Depois de algum tempo, seu celular vibrará com um gatinho arranhando sua porta como uma notificação flutuante, similar à do Facebook Messenger . Eles chegam em várias cores e você pode dar a eles o nome que preferir. Se você mantiver as tigelas cheias de água e comida, eles chegarão até o seu celular.

Todo esse passo a passo serve como uma forma de apresentar as novidades do Android 11 : o novo menu de controle de objetos conectados e os botões que permitem ajustar níveis de intensidade de uma lâmpada, por exemplo, ou ligar e desligar a TV, além das notificações flutuantes em bolha.