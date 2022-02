Alcides Melhado Filho É preciso cuidado com a energia do julgamento

Por: Alcides Melhado Filho

A Alquimia traz o favorecimento, equilíbrio e o autoconhecimento que ajuda as pessoas a entenderem muitas coisas, viverem dentro de um equilíbrio perfeito, colocando tudo em ordem e habitando o Bom, Belo e Grande. E para receber tudo que te é justo, é necessária a atenção integral com o julgamento.

Para colocar sua vida em ordem, coloco aqui mais uma lição para você dar atenção: o JULGAMENTO. Nunca devemos julgar algo ou alguém. Quando você o faz, você retrocede e volta automaticamente, tendo resultados não tão favoráveis e com as frequências vibracionais baixando gradativamente.

Por isso, comece a mudar esta questão de julgar. Este ato não é normal, entretanto, é um comportamento natural das pessoas; olhar alguém, observar algo e fazer um julgamento logo na sequência. Comece a corrigir isso, mesmo que você faça um julgamento, no mesmo instante, peça desculpas a si. Mude isso!

Já conferiu o que os Astros te reservam hoje? Cliquei aqui e veja as previsões para o seu signo

Comece a ver de forma diferente, mudando o que você falou, o que veio a pensar para que você não se impregne desta energia não favorável. Automaticamente pelo seu cuidado, seu zelo à questão do julgamento, você começará a mudar.

O julgamento prejudica muito as pessoas. Quando você comenta algo sobre alguém, quando julgar algo ou uma pessoa, retrocede e o karma começa a se instalar. Tudo isso faz com que o astral fique mais pesado, uma série de fatores começam a girar no Universo e tais atitudes podem te estagnar. Essa energia densa vai trazer um não favorecimento ao que você vive, e como o julgamento é algo natural do humano, isso acaba acontecendo constantemente, mas através do seu vigiar, ao dar atenção a si, você começará a se transformar. De alguma forma, isso vai trocando, vai transmutando, insistindo nisso até que as coisas voltem a lhe aparecer.

Peça aquela força extra para o universo! Aprenda aqui simpatias para afastar energias negativas

O julgamento não faz parte da sua vida, mude isso daqui por diante

Leia Também

E nunca se cobre de alguma coisa. A autocobrança começa a criar vários problemas para sua vida, que deve ser vivida naturalmente. Nunca fique programando muito o que fará amanhã, tenha simplesmente a ideia de fazer aquilo que está disposto para hoje. Se tem que ser feito, tem que acontecer de alguma forma, faça, mas sem a autocobrança, por gerar uma energia totalmente não favorável.

Se você fizer o movimento, automaticamente, perceberá que as coisas mudam ao seu redor, a sua vida, a sua família, quem está próximo a você, seu trabalho, tudo passa a ter um caminho diferente. Comece a buscar cada vez mais trazer esse entendimento à sua vida. Não julgue, não se cobre!

Texto: Alcides Melhado Filho – Alquimista, Consultor e referência mundial em Ho’oponopono

Instagram: alcides_alquimista_/

LEIA TAMBÉM:

O que é Cromoterapia e como ela funciona

O ponto fraco dos signos