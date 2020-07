É possível ficar em forma usando só uma almofada? Sim! Veja como

Com as novas regras de flexibilização do isolamento social, as academias voltaram a funcionar com horário reduzido , mas ainda há quem prefira continuar se exercitando em casa. Pensando nisso, a educadora física Mônica Apostólico, mais conhecida como Monikita Fit, da Queima Diária, ensina como se exercitar em casa usando apenas uma almofada utilizando a metodologia do “Sistema de Contração Inteligente”, Sculpt Fit.

Divulgação Exercícios para serem feitos com apenas uma almofada

Primeiramente, a profissional explica que esse “Sistema de Contração Inteligente” é onde o acessório, no caso a almofada, faz com que o aluno se posicione obrigatoriamente de maneira correta no exercício, recrutando mais grupos e fibras musculares.

Com isso, a almofada ajudará com que você execute os movimentos do jeito certo, deixando sua postura bem ajustada para ativar os músculos e recrutar o máximo de fibras musculares possíveis.

De acordo com Monikita, é isso que vai te dar mais massa magra e mais músculo para deixar seu corpo tonificado. Dependendo do exercício, a almofada vai ser também um estímulo diferente, fazendo você queimar gordura e assim te dar ainda mais definição muscular.

Então não é preciso pegar peso para ter resultados?

A preparadora explica a maioria das pessoas pensa que para ganhar massa magra e ter um corpo mais tonificado precisa ir para academia, pegar pesos cada vez mais pesados ou encher a casa de caneleiras, barras ou aparelhos. Mas, segundo ela, essa não é a única forma de ter resultados, pois estudos mostraram que é possível também ganhar massa magra “pegando leve” e que o segredo está em fazer o músculo contrair ao máximo possível, independente de usar uma carga externa.

Além de não precisar de pesos e halteres, ela destaca que é possível trabalhar todas as partes do corpo usando uma simples almofada ou até travesseiro. Ela apenas orienta as gestantes só realizarem essas atividades físicas somente se já forem praticantes de atividade física.

Confira no vídeo abaixo como o Sculp Fit funciona e algumas dicas de exercícios para fazer utilizando apenas uma almofada:

Elevação pélvica

Apertando a almofada entre as pernas, elevar a pelve para cima e para baixo. Fazer 3 séries de 1 minuto.





Agachamento

Realizar o agachamento normal, empurrando a almofada para frente com força. Fazer 3 séries de 1 minuto.

Divulgação Exercícios para serem feitos com uma almofada





Subida de tronco

Apertando a almofada com os pés elevados para cima, subir e descer o tronco como se fosse um abdominal. Fazer 3 séries de 1 minuto.

Divulgação Exercícios para serem feitos com uma almofada