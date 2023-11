É possível dar um boost de colágeno na pele madura?

Divulgação Boost de colágeno na pele madura… É possível?

São muitos os tratamentos e dermocosméticos que prometem gerar um boost de colágeno, em especial para mulheres 30+ (ou para as mais jovens que desejam recorrer a tais recursos, de forma preventiva).

Entretanto, o skincare para mulheres com pele madura tem sido um assunto bastante abordado também. Neste sentido, o que falar de produtinhos e tratamentos voltados para mulheres 50+, em termos de eficácia, quando se fala em aumento da produção de colágeno?

Para falar sobre o tema, a dermatologista Marcella Alves, da clínica Les Peaux responde algumas dúvidas sobre o tema.

1 – Sabemos que são inúmeros os produtos que prometem aumentar a produção de colágeno da pele. E quando se fala de uma pele madura, quais são os ativos essenciais neste sentido?

Cada vez mais a tecnologia ajuda a tratarmos os diferentes tipos de pele. Desde a mais jovem que quer retardar o envelhecimento, quanto as mais maduras, que buscam rejuvenescimento. Separei aqui 4 ativos que considero de extrema importância para peles mais maduras:

O retinol, um derivado da vitamina A, é conhecido por acelerar a produção de colágeno e acelerar a renovação celular. Basicamente, ele faz um processo de limpeza das células mortas da pele que levam a uma textura áspera e irregular da pele. Um aliado importante contra linhas finas. Os benefícios são vistos após alguns meses de uso.

Outro fundamental é o ácido hialurônico (AH). Em termos técnicos, ele desempenha um papel multifacetado na regulação dos vários processos biológicos. Uma das principais potencialidades para os cuidados da pele é a hidratação, mas, além disso, descobriu-se que o ácido hialurônico reduz a aparência de linhas finas e rugas.

O ácido ferúlico é considerado um ótimo anti-inflamatório, rico em antioxidantes e capaz de amplificar os efeitos de outros ingredientes antienvelhecimento. O ácido ferúlico protege seu rosto dos efeitos nocivos dos raios UV!

E por último, mas não menos importante, citaria a vitamina C, ativo indispensável para qualquer cuidado da pele, mais ainda para as peles maduras por ter o poder de:

a) Aumentar o colágeno, ajudando a combater a pele flácida e enrugada.

b) Combater as manchas da idade

c) Proteger contra os danos dos raios UV

Uma dica é procurar por rótulos de produtos que mencionam ácido L-ascórbico (a forma mais estável da vitamina C). Vale também combiná-la com ácido ferúlico para aumentar o impacto antienvelhecimento!

2 – Já em consultório, qual a grande diferença dos tratamentos voltados para mulheres mais jovens e aquelas que estão na faixa dos 50+?

Em geral, os procedimentos são parecidos, porém na paciente de pele mais jovem, a intenção é retardar o processo de envelhecimento, enquanto na paciente de pele madura buscamos tratar as principais queixas e reverter parte dos sinais da idade já presentes. Sendo assim, listei alguns dos procedimentos mais recomendados para melhorar a flacidez, rugas e manchas:

Para flacidez o ideal é associar substâncias injetáveis bioestimuladoras de colágeno com tecnologias para melhorar a densidade da pele, como Ultraformer MPT; Radiofrequência; Infravermelho.

Para o tratamento das rugas dinâmicas (de movimento) e das estáticas podemos melhorar muito com Toxina botulínica – no caso das dinâmicas e preenchedores, como o ácido hialurônico – para as estáticas. Além disso, é essencial complementar os tratamentos injetáveis, com tecnologias: Lasers fracionados , Ultrassom Micro e Macro focado, dentre outros.

No caso das manchas, na pele madura, costumam ser chamadas de melanoses ou manchas senis. São escuras, arredondadas, e surgem no rosto e no corpo com o passar dos anos devido à exposição prolongada ao Sol, o que revela o histórico da falta do filtro solar ao longo da vida do paciente. Estas podem ser tratadas com: Luz intensa pulsada; Laser de CO2; Peelings; e alguns aparelhos dependendo do tipo de mancha. Melasma também é frequente nessa faixa etária principalmente em mulheres que fazem terapia de reposição hormonal e pegam Sol.

3 – Há alguma diferença em termos dos intervalos entre as sessões destes tratamentos para essa faixa etária ou precisam ser combinados a mais tratamentos para realmente apresentar uma maior produção de colágeno?

Cada vez mais a associação de diferentes tratamentos resulta em melhores resultados. Sem dúvidas que numa pele mais madura, é provável que teremos de lançar mão de mais ferramentas para obter um resultado que em uma pele mais jovem se alcançaria com mais facilidade. Mas a frequência e intervalos dos procedimentos vão muito caso a caso; dependendo da avaliação e da resposta do paciente aos estímulos.

4 – Além dos cuidados externos (produtos e procedimentos), quando é indicado o uso de nutricosméticos e quais os ativos são essenciais para mulheres não só 50+, como também nas décadas seguintes?

Os nutricosméticos são substâncias que atuam em nosso organismo estimulando a produção de colágeno, elastina e outros componentes importantes para a saúde de pele, cabelo e unhas. Eles também atuam como fonte de antioxidantes e de ácido hialurônico. Por estimularem a produção de colágeno, elastina e atuação antioxidante, são capazes de desacelerar os processos de envelhecimento ligados ao estresse oxidativo e à desidratação da pele. O que mais gosto e entra em todos os meus receituários é o Silício Orgânico, ótimo aliado no combate à flacidez, assim como o Verisol , outro fundamental neste processo. Fora ele, existem outros diversos que prescrevo nas fórmulas para minhas pacientes.

Não existe um consenso de quando se deve iniciar, assim como também não possuem contraindicações, sendo assim, costumo dizer para minhas pacientes iniciarem aos poucos, pois são uma aposta mais de longo prazo. Um bem que ocorrerá de dentro para fora; retardando o envelhecimento do organismo como um todo.

