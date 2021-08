É oficial! Juliette anuncia lançamento de single

Reprodução/Instagram Juliette









Na tarde deste domingo (29) Juliette anunciou em seu perfil do Instagram que o lançamento do seu primeiro single acontecerá dia 02 do próximo mês. “Grata e feliz. Estou ansiosa em poder compartilhar o resultado desse trabalho lindo e cheio de amor com vocês”, declara a morena.





A ex-BBB, que conquistou o Brasil cantando na casa mais vigiada do Brasil, oficialmente está dando um passo para sua carreira musical.

O EP vem sendo desenvolvido por um time que une na produção e composição, nomes já conhecidos por hits no cenário nacional com músicos conterrâneos de Juliette. Esse será o primeiro lançamento da artista recém-contratada pela Rodamoinho Records, em parceria com a Virgin Music Brasil.