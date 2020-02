“É o momento da igreja ocupar a nação”, diz Damares Alves

Na primeira Tribuna Popular de 2020 os parlamentares conhecerão os trabalhos da Associação de Pais de Autistas de Cachoeiro e do Sul do Espírito Santo (Apaches). O espaço, disponível durante sessão ordinária da primeira segunda-feira do mês, vai receber a presidente da instituição, Edna Alice Figueiredo, no Plenário Dirceu Cardoso.

A Apaches existe há quatro anos e conta atualmente com 76 família associadas. De acordo com Edna, só no município de Cachoeiro de Itapemirim, possuem aproximadamente 250 famílias com necessidades de tratamento para o transtorno do espectro autista.

Segundo Edna, no momento, alguns desses acompanhamentos são oferecidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no entanto não são direcionados às necessidades específicas para o espectro autista. Já outros tratamentos são proporcionados por voluntários da Apaches. Entretanto, as dificuldades aumentam devido à ausência de um “Centro de Referencia” no Sul do Estado.

“Para ajudar uma criança autista é necessário um tratamento multidisciplinar com atendimentos psiquiátrico e psicológico. Acompanhamentos com fonoaudiólogo e com fisioterapeuta. Além de suporte e apoio pedagógico. Nossa luta e principal objetivo é conseguir criar um ‘Centro de Referencia’ que concentre todos esses tratamentos em um só lugar”, ressalta a convidada.

Motoristas de aplicativo

Também está inscrito para discursar na Tribuna Popular, o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo (Amapes), Luiz Fernando Machado Müller, que solicita apoio dos parlamentares na aprovação de Projetos de Lei que preveem medidas para aumentar a segurança dos motoristas.

Tribuna Popular

A Tribuna Popular é um momento em que o cidadão tem a oportunidade de se manifestar sobre variados assuntos. Cada orador tem 15 minutos para falar sobre o tema previamente definido, sendo facultado mais cinco minutos para apartes. A indicação para ocupar a tribuna é feita por um deputado, que deve apresentar a pessoa e o assunto a ser abordado.