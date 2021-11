É “inevitável” que presidenciáveis prometam Auxílio Brasil de R$ 400, diz Guedes

Agência Brasil/Marcello Casal JR Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ser “inevitável” que os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 prometam manter o Auxílio Brasil” no patamar de R$ 400. O benefício prometido pelo governo Jair Bolsonaro acaba em dezembro de 2022, mas Guedes espera que os adversários mantenham o valor permanente nos próximos anos.

“Vai ser uma inevitabilidade política”, disse Guedes nesta quinta-feira (18), em evento no Ministério da Economia, citando o aprofundamento das desigualdades no país.

Em 2023, se não houver reajuste, o valor volta ao patamar de R$ 217 e abre R$ 46 bilhões nos cofres do governo eleito.

Guedes atribuiu à PEC dos Precatórios a possibilidade de aumento no gasto. A medida, no entanto, ainda precisa ser aprovada no Senado .