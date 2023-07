É impossível deletar conta no Threads sem excluir o Instagram junto

Reprodução/Google Play Store Threads não pode ser deletado sem excluir Instagram

O Threads , aplicativo do Instagram que chegou para concorrer com o Twitter, impede que um usuário exclua sua conta sem antes deletar sua conta no Instagram.

De acordo com a política de privacidade do Threads, “você pode desativar seu perfil do Threads a qualquer momento, mas ele só poderá ser excluído por meio da exclusão da sua conta do Instagram”.

Os termos de uso da nova rede social explicam que, ao desativar um perfil no Threads, as informações não podem mais ser vistas pelos usuários, mas continuam salvas nos servidores da empresa. Para deletá-las, é necessário excluir a conta do Instagram.

Para desativar o perfil no Threads, é necessário:

Ir no seu perfil do Threads;

Clicar no menu de dois riscos do lado direito superior;

Tocar em “Conta”;

Clicar em “Desativar perfil” e confirmar a ação.

Para excluir o Instagram:

Vá no seu perfil do Instagram;

Clique no menu de três riscos no canto direito superior;

Toque em “Configurações e privacidade”;

Clique em “Central de contas” e, depois, em “Dados pessoais”;

Toque em “Propriedade e controle de contas”;

Clique em “Desativação ou exclusão”;

Clique em “Instagram”;

Escolha “Excluir conta” e clique em “Continuar”. Tenha certeza da ação, pois ela é permanente e exclui todos os seus dados da rede social.

Como as duas redes sociais são associadas, o Threads não funciona sem seu aplicativo-irmão. Isso significa que não é possível criar uma conta na plataforma sem ter um perfil no Instagram. Além disso, se um usuário tiver ambas as redes sociais e quiser excluir o Instagram, não poderá continuar utilizando o Threads.

A nova plataforma traz funcionalidades bastante parecidas com o Twitter, e é a alternativa da Meta para encarar o concorrente. Por ser associado ao Instagram, o Threads é fácil de ser configurado, já que importa nome de usuário, seguidores e demais informações da rede social.

Fonte: Tecnologia