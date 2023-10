Vanessa Kannenberg É hoje! Veja um conselho para cada signo neste Eclipse Solar

O eclipse mais poderoso do ano começa na tarde deste sábado, dia 14 de outubro de 2023, em todo o Brasil. Com isso, pode trazer transformações e crises para todos nós. Por isso, veja a seguir um conselho para cada signo neste Eclipse Solar.

O fenômeno será visível principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país. No restante do Brasil, o eclipse será parcial. Veja aqui o horário do eclipse em cada lugar do Brasil .

Por isso, todos os signos sentirão suas influências de alguma forma. A área da sua vida afetada por esse eclipse terá sua força reduzida pelo período de até um ano a partir da ocorrência.

Um conselho para cada signo neste Eclipse Solar

Para facilitar o entendimento de que área da vida será eclipsada, a gente olhou para as previsões de cada signo Ascendente , pois equivale à Casa 1 do Mapa.

Então, se você não sabe o seu Ascendente ainda, corre aqui para ver no Mapa Astral gratuito . Então, vem ver o conselho para cada signo neste Eclipse.

Áries

Conselho: Evite tomar decisões importantes em seus relacionamentos, como casamentos, sociedades ou contratos durante o próximo ano. Ou seja, tenha paciência e não se apresse em fazer compromissos. Use esse tempo para avaliar o que realmente deseja em um relacionamento.

Touro

Conselho: Prepare-se para lidar com imprevistos em sua rotina diária. Portanto, cuide ainda mais de sua saúde, mantendo uma dieta equilibrada e fazendo exercícios regulares. A flexibilidade será sua aliada para lidar com desordens no cotidiano. Entenda melhor sobre a Saúde do seu Signo .

Gêmeos

Conselho: Durante o próximo ano, evite se expor em situações festivas e romances. Ou seja, foque em trabalhos que demandem dedicação e responsabilidade. Use esse período para desenvolver sua criatividade e comprometimento. Descubra aqui o que dá prazer para cada signo .

Câncer

Conselho: Evite tomar decisões importantes relacionadas à família e a bens imóveis. Use esse tempo para fazer melhorias em sua casa e fortalecer seus laços familiares. Além disso, este é o momento ideal para uma faxina profunda em sua vida e em seu lar. Saiba como melhorar a energia da sua casa .

Leão

Conselho: Evite viagens rápidas e seja cuidadoso com sua comunicação. Dedique-se à leitura, ao aprendizado e à reflexão. Além disso, evite entrar em discussões polêmicas e foque em absorver novos conhecimentos. Um minuto de silêncio todos os dias têm grande poder .

Virgem

Conselho: Cuide de suas economias e evite gastos desnecessários. Por isso, evite compras caras e priorize o que é essencial. Este é o momento para revisar suas finanças e valorizar o que é verdadeiramente importante. Veja aqui como seu signo lida com dinheiro .

Libra

Conselho: Durante o próximo ano, concentre-se em fortalecer sua autoestima. Além disso, evite agir de maneira agressiva ou pesada. Use esse tempo para se tornar mais consciente de seus aspectos negativos e para identificar hábitos e comportamentos que precisa melhorar. Saiba como a Aromaterapia pode ser usada para melhorar a Autoestima .

Escorpião

Conselho: Use esse período para se concentrar em cuidar de si e de sua saúde. Nesse sentido, estabeleça uma rotina de autocuidado, incluindo atividades físicas moderadas e uma alimentação saudável. Reflita sobre seu bem-estar e espiritualidade. Astrologia pode te ajudar a ter uma vida saudável.

Sagitário

Conselho : Avalie suas amizades e relacionamentos com amigos. Além disso, evite ingratidão e considere quem deve permanecer em sua vida. Valorize o momento presente e esteja aberto a novas perspectivas. Entenda aqui como suas amizades te afetam.

Capricórnio

Conselho: Durante o próximo ano, evite tomar decisões importantes em sua carreira. Use esse tempo para revisar suas ambições e o que deseja deixar como legado. Fortaleça seus laços com a família e o lar. Aprenda a se conectar com seu Propósito de Vida.

Aquário

Conselho : Evite viagens longas e discussões desnecessárias. Aproveite esse período para valorizar o momento presente e considerar novas perspectivas. Talvez seja o momento ideal para aprender algo novo que possa enriquecer sua vida. Esta meditação de limpeza energética pode ser o que você precisa agora

Peixes

Conselho: Use esse tempo para se conscientizar de apegos infundados e coisas que precisam ser liberadas. Embora possa haver uma sensação de tristeza devido a perdas, lembre-se de que isso é temporário. Organize sua vida, especialmente no que diz respeito à saúde. Confira 8 dicas para lidar com o apego emocional .

