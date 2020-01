É hoje! Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Após acumular novamente, o prêmio da Mega-Sena de verão será sorteado neste sábado (25). O ganhador do concurso 2228 pode ganhar até R$ 40 milhões. Apostas podem ser feitas até as 19h.

O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV.

Já imaginou ganhar a Mega-Sena? Veja como prêmios são pagos com segurança

Para apostar na Mega, o participante deve escolher de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

A aposta mínima agora custa R$ 4,50, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 22.522,50.

A “Mega-Semana de Verão” está sendo promovida pela Caixa e faz com que a Mega-Sena tenha uma edição a mais no calendário. O tradicional sorteio de quarta-feira foi substituído por outros dois, sendo que o primeiro já foi realizado na terça-feira (21), o outro na quinta (23) e o próximo é hoje.

O concurso do próximo sábado (25) vai ocorrer normalmente, confirmando três sorteios da loteria na semana. Sem contar a Mega da Virada, o concurso regular mais recente da Mega-Sena que teve vencedores do prêmio principal aconteceu no dia 19 de dezembro de 2019, quando uma aposta de Franca (SP) acertou sozinha as seis dezenas e levou mais de R$ 40 milhões.