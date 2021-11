É hoje! Após treta, Ludmilla estreia documentário inédito na grade do Multishow

Divulgação/Multishow Ludmilla





Causando um zum-zum-zum e botando a chapa quente, Ludmilla chega com o pé direito e mostra a que veio ao lançar o docu-reality “Rainha da Favela”, nesta segunda (15), logo após o “TVZ Temporada Dilsinho”.

Participam da série familiares e pessoas envolvidas em sua profissão, como a esposa Brunna Gonçalves, a mãe Silvana, a avó Vilma, os irmãos Luane e Yuri, os amigos Marcos e Renato Smith, além do padrasto e diretor comercial Renatão.

“O público vai ver uma Ludmilla diferente, quem eu sou longe dos holofotes. E também vai conhecer mais a minha história de vida e como foi toda a minha trajetória até chegar na fase que me encontro atualmente”, destacou.

O projeto promete ainda trazer um olhar sob seus compromissos profissionais, com registros do que rola por trás da produção dos seus clipes, músicas e álbuns, como o “Numanice”, gravado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

Os seis episódios serão exibidos em uma mesma semana, e o último vai ao ar em 20 de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra, como forma de coroar sua luta como mulher preta no cenário da música.