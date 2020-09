É golpe! Semana do Brasil se torna alvo de criminosos; saiba como se proteger

Divulgação The Mandalorian ganha segunda temporada no Disney+

O Disney+ anunciou, nesta quarta-feira (2), a data de lançamento da segunda temporada de The Mandalorian . A série original chega ao serviço de streaming no dia 30 de outubro.

De acordo com sua publicação no Twitter, a empresa dá a entender que os episódios serão distribuídos um a um a começar nessa data, em um formato igual ao utilizado na primeira temporada da série.

This is the day. New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus . #TheMandalorian pic.twitter.com/8oruZ3oedx — The Mandalorian (@themandalorian) September 2, 2020

The Mandalorian é um dos títulos mais fortes do catálogo do Disney+ , e acontece dentro do universo de Star Wars . A história se passa cinco anos depois de O Retorno de Jedi e 25 anos antes de O Despertar da Força.

A plataforma de streaming ainda traz filmes e séries de diversas produtoras como Marvel , Pixar e Fox , além da própria Disney . Esperado pelos fãs de grandes franquias, o Disney+ desembarca no Brasil em novembro deste ano , depois do lançamento da segunda temporada de The Mandalorian .