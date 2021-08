É culpa da morena? Luan Santana posa só de cueca e recebe elogios

Reprodução Luan Santana posa de cueca





Sextou! O cantor Luan Santana publicou uma foto só de cueca amarela em seu perfil oficial no Instagram, na tarde desta sexta-feira (6), e levou os fãs à loucura.

A culpa do registro quente é da morena! Mas calma… não se trata de um novo affair do cantor, mas do sucesso do single “Morena”, que está em segundo lugar entre as músicas tocadas do Brasil.

“Por dias de boa vibe. ‘Sorria’ no Top 50. ‘Morena’ no segundo lugar no Brasil”, escreveu Luan, que recebeu elogios dos fãs. “Eu vivi pra ver o Luan postando uma foto de cueca”, comemorou uma internauta. “Não lembro de ter comprado ingresso para ver esse espetáculo”, brincou outro. “Mãe desmarca o oftalmologista, acabei de encontrar o colírio para os meus olhos”, disse uma fã.

“Morena” conta com mais de 35 milhões de streams no Spotify, enquanto “Sorria”, lançamento feito com MC Don Juan, está perto de alcançar a marca de 2 milhões de reproduções na plataforma.

