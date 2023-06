Dúvida técnica: posso rodar com o carro sem a válvula termostática?

Reprodução A válvula termostática é importante para ajudar no sistema de refrigeração do motor

A válvula termostática , também conhecida como termostato , é uma peça que tem como principal finalidade manter a temperatura ideal de funcionamento do motor. Dessa maneira, ela pode evitar superaquecimentos e outros danos que podem ser irreversíveis ao motor.

Segundo Lú Félix, mecânica e dona da oficina que leva seu nome, a válvula termostática, juntamente com outras peças, é responsável pelo sistema de refrigeração do motor e, portanto, jamais deve ser retirada do conjunto .

“A válvula termostática é importante para o motor não sofrer superaquecimento ou trabalhar frio demais, ou seja, máximo e mínimo em equilíbrio. Essa peça respeita a capacidade de temperatura suportada por cabeçote, pistões e junta da tampa de válvulas , desenvolvida para cada motor especificamente”, explica a especialista em mecânica de carros.

A maioria dos carros trabalha com temperatura ideal de 90ºC e para que essa medida seja mantida, o papel da válvula termostática é imprescindível para abertura ou fechamento da passagem do líquido de arrefecimento das galerias do bloco do motor para o radiador e vice-versa . Logicamente, isso tudo vai depender da necessidade da troca de calor entre cabeçote/bloco e o ar atmosférico.

Fonte: Carros