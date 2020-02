Durval descobre que Danilo é adotado em “Amor de Mãe”

Thelma (Adriana Esteves) não quer aceitar e guarda esse segredo a sete chaves, mas a verdade sobre a adoção de Danilo (Chay Suede) irá vazar! A bomba começará a estourar no capítulo desta quarta-feira (19) de ” Amor de Mãe “.

arrow-options Reprodução/TV Globo O segredo sobre a adoção de Danilo irá vazar em “Amor de Mãe”

No início do capítulo da novela da Globo , Duraval (Enrique Diaz) irá escutar uma conversa de Thelma com Jane (Isabel Teixeira) em que a médica fala para a amiga que ela deve aceitar o fato que Danilo foi adotado em ” Amor de Mãe “.

Outro babado que tomará conta da novela das 19h envolverá Penha (Clarissa Pinheiro) e Álvaro (Irandhir Santos). A viúva do policial irá assumir os trabalhos de Belizário (Tuca Andrada) como capanga do empresário em ” Amor de Mãe “.