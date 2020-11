Durão, Freitas e Madureira vão assumir vagas na Assembleia; Neucimar no Congresso

Como o mandato desses parlamentares está apenas na metade, a saída deles provocará uma mudança nas casas legislativas a partir do ano que vem, já que eles deverão ser substituídos por seus respectivos suplentes, todos eles figuras conhecidas no cenário político capixaba por já terem ocupado cargos em outros mandatos.

Até as eleições de 2018, os partidos podiam formar coligações para lançar chapas de deputados federais e estaduais. Assim, os candidatos que não foram eleitos pela coligação, ficaram como suplentes, aptos a assumir os postos caso os eleitos saíssem. A partir de 2020, uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada pelo Senado, proibiu as coligações em eleições proporcionais.

Com a eleição do Delegado Pazolini para a Prefeitura de Vitória, quem deverá assumir a cadeira de deputado estadual é conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) Marcos Madureira.