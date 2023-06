Dupla rende família em sítio e rouba R$ 26 mil em dinheiro no Norte do ES

Dono da propriedade, a nora dele e os netos foram ameaçados pelos suspeitos; dinheiro levado seria usado para pagamento de sacas de café

Uma família foi rendida e ameaçada por dois indivíduos armados em uma propriedade de Sooretama, no Norte do Estado, na sexta-feira (16), na localidade de Juncado. Após renderem as vítimas, os suspeitos conseguiram levar R$ 26 mil em espécie, dinheiro que seria utilizado para o pagamento de sacas de café. As informaçõs são de A Gazeta.

A família acionou a polícia no final da manhã de sexta-feira, após o dono da propriedade, a nora dele e os netos serem rendidos e ameaçados pela dupla. Os suspeitos exigiram dinheiro e, após o proprietário entregar o valor, os dois homens ainda o obrigaram a levá-los até um ponto próximo ao asfalto, por onde fugiram. Segundo a Polícia Militar, buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido até o momento.