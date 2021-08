Dupla invade hospital com pedaços de madeira e ameaça quebrar ambulância no Acre

Arquivo pessoal Bandidos ameaçaram quebrar ambulância

Uma dupla armada com pedaços de madeira invadiu o Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, no interior do Acre , nesse domingo (8). Os suspeitos queriam impedir que um paciente, vítima de agressão, fosse socorrido. Um servidor foi ferido na perna ao tentar impedir a ação. As informações são do G1 .

De acordo com os policiais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma ocorrência de agressão e, quando foi socorrer o paciente na porta do hospital, os dois homens invadiram a viatura.

A vítima e o acompanhante, então, correram para dentro da unidade. Nesse momento, um servidor interviu e acabou sendo ferido pela dupla, que arremessou pedaços de madeira contra o profissional. Segundo o portal, os suspeitos chegaram até mesmo a jogar uma bicicleta no carro do Samu quando a vítima ainda estava dentro.

Depois, os agressores foram embora e retornaram em seguida com mais três pessoas, todos armados com pernamancas (pedaços compridos de madeira) e ameaçando quebrar a ambulância .

Assim que a Polícia Militar foi acionada, os suspeitos fugiram e ninguém foi preso. A PM permaneceu na unidade para evitar que eles retornassem.

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) informou que acompanha o caso e vai solicitar segurança nas unidades de saúde, além da reativação de postos policiais dentro dos hospitais.