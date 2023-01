Dupla é presa após dançar funk sobre túmulo de criança

Suspeitos ainda mostraram o crime em vídeos publicados nas redes sociais.

Duas pessoas foram presas após dançarem funk em cima do túmulo de uma criança no município de Barro Alto, em Goiás, nesta segunda-feira (23). Os suspeitos ainda gravaram vídeos para as redes socais com palavras e gestos obscenos.

Segundo informações da Polícia Civil de Goiás, uma testemunha relatou que tentava fazer o velório de uma tia, quando a cerimônia foi interrompida por música alta, que vinha de uma caixa de som.

Moradores da cidade também denunciaram à polícia os vídeos que circulavam nas redes. A partir das imagens, os dois suspeitos foram presos em flagrante no trabalho deles.

A equipe responsável pelo caso também constatou que o túmulo violado era de uma criança da cidade.