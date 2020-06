Dupla é detida pela PM com droga em Boa Esperança

.

Na tarde desta quarta-feira (10), no distrito de Sobradinho, em Boa Esperança, militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão detiveram dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos 17 pedras de crack, um tablete pesando aproximadamente 23 gramas de maconha, além de outras buchas menores da mesma substância.

O fato ocorreu após denúncias de tráfico de drogas no local. A equipe policial foi até o distrito e visualizou um dos suspeitos tentando empreender fuga e dispensando um pote transparente contendo uma parte dos entorpecentes. O indivíduo foi alcançado e após busca pessoal foi apreendida mais uma porção da droga que ele estava na posse dele.

Outro suspeito que também estava no local, foi detido com outra parte das substâncias ilícitas. A dupla foi encaminhada à autoridade competente com os materiais apreendidos.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]