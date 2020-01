Dupla de moto assalta correspondente bancário em Jaguaré

Por ser distante de praias, a região é muito procurada por moradores e turistas durante o verão

Uma menina de 5 anos morreu após se afogar em uma represa localizada no município de Mucurici, cidade do extremo norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (8). Por ser um local distante de praias, a região é muito procurada por moradores e turistas durante o verão.

De acordo com informações de moradores, a menina residia na Grande Vitória e estava com a família a passeio na região. Uma tia teria levado a criança para passear no local.

Moradores relataram que a menina foi encontrado já sem vida, após desaparecer por alguns minutos.

(*Folha Vitória)