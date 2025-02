Dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo conquista o Rio Open de Tênis

O Rio Open de Tênis fez história ao consagrar a primeira dupla 100% brasileira campeã do torneio. Neste sábado, Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram o título da edição de 2025, emocionando a torcida que lotou o complexo no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Na final, os brasileiros enfrentaram os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martinez. Com garra e determinação, Matos e Melo dominaram a partida e fecharam o confronto em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

No ano passado, Rafael Matos já havia conquistado o título no Rio Open, mas ao lado do colombiano Nicolás Barrientos. Para Marcelo Melo, a vitória teve um sabor ainda mais especial, já que ele disputou sua terceira final no torneio, buscando o título inédito na capital carioca.

Embalados para o título

Matos e Melo já vinham demonstrando um grande desempenho na semana anterior ao Rio Open. No ATP 250 de Buenos Aires, eles chegaram à final, mas ficaram com o vice-campeonato, mostrando que estavam prontos para brigar pelo título no Rio de Janeiro.

Final de simples

A final da chave de simples do Rio Open será disputada entre o argentino Sebastian Baez – atual campeão – e o francês Alexandre Muller. A partida será neste domingo, a partir das 17h30 (de Brasília).

Repercussão

A conquista de Rafael Matos e Marcelo Melo foi muito celebrada pelos fãs de tênis e pela mídia esportiva brasileira. A vitória inédita da dupla 100% brasileira no Rio Open marca um momento histórico para o tênis nacional.

Fonte: Esportes