Dupla bolsonarista que protestou em frente à casa de ministro do STF é presa

Segunda fase da investigação aponta que não houve um terceiro elemento ou mandante





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve acesso, parcialmente na última sexta-feira (15), ao relatório sobre as investigações do atentado sofrido por ele em 2018, quando foi esfaqueado por Adélio Bispo de Oliveiro durante a campanha presidencial.

O responsável pelo inquérito, delegado Rodrigo Morais, esteve no Palácio do Planalto acompanhado do ministro da Justiça, André Mendonça, e do diretor-geral da Polícia Federal, Rolando de Souza. O nome do delegado não estava na agenda do presidente, mas sua visita foi divulgada pela Folha de São Paulo e confirmada por O Globo.

Essa é uma segunda fase da investigação que, novamente, excluiu a existência de um terceiro no atentando e de um mandante. A conclusão foi que Adélio agiu sozinho.