Dupla Anavitória expõe briga com Tiago Iorc: “Dói muito”

A coluna já tinha contado aqui que a dupla Anavitória e Tiago Iorc estavam de relações cortadas há um tempo. Pois bem, durante a live pelo Dia dos Namorados nesta sexta-feira (12), as cantoras revelaram o motivo da briga: elas foram impedidas de regravar a música ‘Trevo’, um dos principais sucessos.

Reprodução Anavitória e Tiago Iorc estão vivendo uma relação conturbada





Muito emocionada, Ana explicou a história da canção que começou em 2015 antes de tocar. “A música que a gente vai cantar agora é muito especial para nossa carreira. Eu escrevi ela em 2015 e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito e vocês conhecem bem. Essa música chegou para vocês de um jeito muito massa. Foi um momento muito lindo em nossa carreira e poderoso, porque abriu muitas portas”, começou Ana, sem citar Iorc, mas nem precisava porque está nos créditos.

“Enfim, nessa semana a gente recebeu uma notícia estranha e triste de que esse autor está impedindo de regravar a nossa música. A gente tem um projeto pra lançar e essa pessoa impediu a gente de regravar essa música. Eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito para as pessoas. No momento que ela passa por mim e vai pro mundo, ela não é mais minha, ela é do mundo. Me dói muito isso acontecer […] Eu espero que essa música nunca seja interrompida, eu espero que essa pessoa receba essa mensagem, porque é com todo o meu coração e todo meu amor”, completou.