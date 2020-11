Redação Dulce María lança a inédita “Lo Que Ves No Es Lo Que Soy”

A cantora Dulce María lança nesta sexta-feira (6) o single inédito Lo Que Ves No Es Lo Que Soy , que faz parte do projeto Origen e é um desabafo bem humorado e divertido sobre a rotina intensa de estrela internacional que a mexicana viveu durante muitos anos. A faixa ganhará um novo clipe na próxima terça-feira (10).

Lo Que Ves No Es Lo Que Soy carrega mensagens reais sobre o que eu vivi, mas com muita alegria e humor, principalmente no clipe.

“Eu comecei pequena nessa carreira, desde os 5 anos já trabalhava, tinha responsabilidades, não podia estar brincando o tempo todo como as outras crianças, ou estar em todos os eventos familiares, precisava ir gravar, fazer castings.. de alguma maneira isso era completamente natural pra mim, nunca sofri ou achei ruim, era apenas diferente. E a música mostra esse outro lado” , conta Dulce María.

A faixa escrita por Dulce há mais de sete anos e gravada em 2018, revela um pouco do que grandes artistas e fenômenos podem passam para se dedicar a carreira musical e realizar sonhos.

Ouça: