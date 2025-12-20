Dudu Camargo vence A Fazenda 17 e leva prêmio de R$ 2 milhões: ‘Surpreso’

O jornalista Dudu Camargo, de 27 anos, venceu A Fazenda 17, cuja final foi exibida na noite de quinta-feira (18). Com 75,88% dos votos, ele garantiu o prêmio de R$ 2 milhões após uma trajetória que fugiu do padrão no reality da Record.

Ao longo do programa, Dudu apostou em uma estratégia discreta, viveu situações inusitadas e manteve forte contato com o público, mesmo sem o apoio de uma equipe profissional de assessoria ou redes sociais. Na final, disputou o título com Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso.

O campeão passou pela Baia, recebeu punições e ajudou a movimentar o jogo. O romance com Saory Cardoso também marcou sua participação, dividiu opiniões e acabou se tornando um dos destaques da temporada.