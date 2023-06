Dudu Camargo é demitido do SBT após 15 anos

O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT, apurou o UOL. Felipe Malta, que já estava no lugar de Dudu, segue à frente do Primeiro Impacto como titular da vaga.

Dudu estava afastado da emissora há mais de 40 dias. Em contato com a reportagem, a assessoria do SBT confirmou a saída do apresentador.

A demissão de Dudu Camargo do SBT reverberou de imediato no departamento de jornalismo da emissora, segundo Fefito, colunista do UOL.