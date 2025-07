Dudu Azevedo curte fim de semana com namorada e filho: ‘Momentos em família’

Dudu Azevedo, de 46 anos, compartilhou neste domingo (27), fotos e vídeos ao lado da família em seu Instagram. Entre os registros, o ator aparece em clima de romance com a namorada, a atleta de kitesurf e apresentadora Marcela Witt, com quem troca beijos durante passeios e atividades ao ar livre.

Em um dos vídeos, ele mostra estar com os treinos em dia ao fazer agachamentos com Marcela nos ombros. O casal também aparece com Joaquim, de 6 anos, filho do ator com a ex-mulher, Fernanda Mader.

“Uns pedacinhos de vida que vale compartilhar. Felicidade, luz, alguma leveza. Essa semana trouxe a essência da vida: notícias duras, despedidas, começos, alegrias… tudo junto. Pra seguir em frente é preciso acreditar no que é bom, celebrar a saúde e viver”, escreveu ele. Confira abaixo: