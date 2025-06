Dudu Azevedo assume namoro com atleta, campeã de kitesurf: ‘Que lindezas!!!!!’

Marcela, de 34 anos, é carioca, e desde pequena vive no mar. Como já contou em seu Instagram, ia à praia pendurada nas costas do pai, e aos 14 começou a praticar kitesurf. No esporte, originalmente chamado flysurfing, a pessoa surfa em uma prancha, com ou sem alças para os pés, e “voa” impulsionada por uma pipa (kite, em inglês). Confira cliques dos dois abaixo: