Duda Reis e Du Nunes leva a filha no mar pela primeira vez: ‘Muita grandeza nisso’

Duda Reis, de 23 anos, trocou o Carnaval 2025 por uma viagem em família a Ubatuba, em São Paulo. A atriz compartilhou em seu Instagram registros da filha, de dois meses, conhecendo o mar.

Aurora é fruto do casamento da artista, influencer e empresária de beleza com o hair stylist Du Nunes. Nas imagens, Duda aparece empurrando um carrinho de bebê na areia e também entrando no mar com a filha e o marido.

“Acho que uma das partes mais mágicas da maternidade é entender que sua filha(o) está conhecendo o mundo pela primeira vez. Há muita grandeza nisso. Primeira vez da Aurorinha na praia, nunca vamos esquecer esse dia! Como é transformador dividir a vida com vocês, @dununesoficial e filha”, escreveu ela. Confira: