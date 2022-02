Duda Reis e ator André Luiz Frambach assumem namoro

Reprodução/Instagram Duda Reis e André Luiz Frambach assumem namoro





Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel, assumiu publicamente neste sábado, nas redes sociais, o namoro com o ator André Luiz Frambach, ex-namorado de Larissa Manoela. “Abrigo”, escreveu ela na legenda de uma foto dois abraçados postada no Instagram.

André também fez um post com a nova namorada. “Depois de cinco anos de amizade, estamos aqui de uma forma diferente”, escreveu o ator, marcando Duda.





Os dois ainda trocaram declarações de amor. “Peixinho, te amo”, escreveu ela. “Eu e te amo, muito”, respondeu ele. André Luiz viveu um romance com Larissa Manoela em julho do ano passado. Os dois se conheceram durante as gravações do filme “Modo avião”, no qual fizeram par romântico. O ator é ex-namorado também da atriz Rayssa Bratillieri.

Ele foi um dos protagonistas de “Malhação – Vidas Brasileiras” (2018-2019) e da novela “Éramos seis”, e terá um dos papéis principais na próxima novela das sete “Cara e coragem”.

Já Duda Reis terminou em dezembro de 2020 o noivado com Nego do Borel e acusou o cantor de violência doméstica, estupro de vulnerável e ameaça e injúria. De lá para cá, ela teve um rápido envolvimento com Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, e com o empresário Bruno Rudge, com quem terminou em agosto.