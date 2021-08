Reprodução Duda Mendonça morre aos 77 anos

Ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores , o publicitário Duda Mendonça faleceu na manhã desta segunda-feira (16), aos 77 anos de idade. Duda encontrava-se internado no hospital Sírio-Libanês desde o mês de junho, onde tratava um câncer no cérebro. As informações são do jornalista Lauro Jardim.

O empresário foi o responsável pela criação da vitoriosa e icônica campanha presidencial do Partido dos Trabalhadores em 2022: o “Lulinha, Paz e Amor”. Duda também foi o marqueteiro responsável pela eleição de Paulo Maluf como prefeito da cidade de São Paulo, a primeira vez por via direta.

Em agosto de 2005, ele foi um dos personagens fundamentais na CPI dos Correios, a do mensalão. Nela, Mendonça admitiu que recebera pagamentos do Partido dos Trabalhadores numa conta em outro país, via caixa dois.





A partir de então, acabara sua relação com o PT. No último mês, porém, Duda recebeu uma visita do ex-presidente Lula – quando o petista esteve no Sírio para realizar um check up. Foi a primeira vez que se viram após mais de 10 anos distantes um do outro.