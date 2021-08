Duda Castro acusa Biel de ser golpista e fala em traição com outros homens

Reprodução Duda Castro e Biel





A influenciadora Duda Castro fez diversas acusações contra o cantor Biel, na noite deste sábado (31), após Biel mandar uma “indireta ” para ela sobre o divórcio.

Em longo desabafo nas redes sociais, Duda afirmou que Biel é golpista e sugeriu até traições com outros homens. “Só de pensar em qualquer coisa relacionada a sua pessoa, já me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da MIlk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus casos de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai (…) Olha o nível do ser humano que você é”, disse Duda.





A polêmica começou quando Duda perguntou se Biel resolveria a questão do divórcio dos dois, que estão separados há três anos. “Se realmente for sua intenção resolver, você sabe que é só encaminhar o documento para o seu advogado que te salvou da cadeia e aliviou de me pagar uma indenização de cem mil dólares”, escreveu Biel em uma postagem de Léo Dias.

Duda, que já revelou um aborto durante a relação com o cantor “após abusos psicológicos e traição”, não poupou críticas a Biel. “Eu me tremo toda sempre que vejo seu nome, por tudo que vivi ao seu lado e por tudo que assisti você fazendo com outras pessoas. Você faz isso com todo mundo. É nítido seu vazio. Seu Deus é o dinheiro e sua defesa é o ataque. Você não dorme em paz sabendo que inúmeras pessoas te conhecem de verdade, inclusive eu. Cansei da sua falta de respeito e do seu abuso que visivelmente eu sofro até hoje (…) Você é um golpista que faz tudo por dinheiro, por fama”, concluiu.

Veja:

Muita sabedoria pra ti! Porque a partir de hoje irá precisar… pic.twitter.com/t9YqVvhIvK — DUDA CASTRO (@TheDudaCastro) August 1, 2021