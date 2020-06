Duda Amorim é eleita a melhor defensora da Champions League

O Fred chegou. Depois de pedalar 600 quilômetros entre Belo Horizonte(MG) e a cidade do Rio , o ídolo tricolor voltou à sede das Laranjeiras para assinar novo contrato com o Fluminense. A reta final do “Tour do Fred” precisou de uma operação sigilosa para evitar aglomeração: o atacante percorreu a praia de Copacabana em direção ao bairro de Laranjeiras, onde fica Estádio Presidente Manoel Schwartz, . Durante o percurso, não faltou apoio apoio de torcedores tricolores pelo caminho.

Ao desembarcar no clube, o atacante foi recebido por nada menos que quatro mil cestas básicas, que foram arrecadadas durante o caminho do camisa 9. O novo contrato de Fred vai até de 2022, quando o Fluminense completa 120 anos de história. Em entrevista à FluTV, no canal Youtube, o atacante comentou seu retorno. “Estou muito feliz. A maior felicidade que tem é poder chegar às Laranjeiras. Das cenas que mais sonhei em minha vida foi exatamente isso aqui, cheio de cestas básicas me esperando. O objetivo principal desse desafio, desse ‘Tour do Fred’, foi ajudar as pessoas mais necessitadas mesmo. Os nossos funcionários do nosso clube. Deus nos deu força e oportunidade para poder ajudar. Estou muito feliz”. O atacante ainda não fica no Rio, de mudança. De acordo com o Fluminense, o jogador vai voltar para Belo Horizonte, onde fara os treinamentos virtuais durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). (*Agência Brasil)