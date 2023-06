Ducati Panigale V4S: aceleramos todo poder dos 215 cv da moto na pista

Divulgação Se a ideia é aumentar ainda mais o desempenho, a Ducati tem em seu catálogo um escapamento de titânio

A versão 2023 da superesportiva Ducati Panigale V4S foi apresentada de forma estática há cerca de 20 dias, mas foi só agora que pudemos experimentar a motocicleta na pista. A expectativa foi grande, afinal, é uma das motocicletas mais potentes disponíveis, com 215,5 cv de potência e 12,6 kgfm de torque. Suas rivais, a Honda CBR 1000RR-R e a BMW S 1000RR têm potência de, respectivamente, 216,2 cv e 210,0 cv, com torque de 11,5 kgfm e 15,5 kgfm, respectivamente. A briga entre as superesportivas é séria nesse ponto.

A pista do circuito da Capuava , no interior paulista, ficou pequena para a Ducati Panigale V4S, já que o traçado é bastante travado, com curvas muito fechadas . Da mesma forma, o tempo ficou curto, já que não havia como “pegar a mão” da macchina nas poucas voltas que tínhamos para cumprir.

A teoria, no entanto, nos diz que é muita motocicleta para pouca pista, de forma que o instrutor César Barros, que nos apresentou a motocicleta na pista, recomendou usar apenas a primeira e a segunda marchas nos trechos mais sinuosos do circuito.

A tecnologia aplicada na Ducati Panigale V4S impressiona. A versão 2023 que temos agora recebeu muitas melhorias, no motor, no quadro, na ergonomia. A aerodinâmica também não foi deixada de lado e é representada pelo par de asas frontais na carenagem que podem aumentar em até 37 kg a pressão vertical na frente da motocicleta.

A ergonomia também foi otimizada na nova Panigale V4S, com o banco do piloto mais plano e com uma textura mais amigável, o que facilita o jogo de corpo em curvas. Esse aspecto foi facilmente notado na pista, uma vez que a Ducati Panigale V4S permite uma pilotagem essencialmente esportiva com menor esforço, o que foi executado visando também aquele motociclista que usa sua esportiva para viagens de turismo.

O motor da Ducati Panigale V4S é o Desmosedici Stradale de 1.103 cm3 derivado do MotoGP, que sofreu muitas atualizações, no circuito de lubrificação e nas saídas do silenciador, de maior diâmetro. Os 215,5 cv da nova motocicleta representam um acréscimo de 1,5 cv em relação à versão anterior. Após a rotação de potência máxima, 14.500 rpm, o acréscimo é ainda maior, chegando aos 2,5 cv.

Quanto ao torque, a partir das 6.000 rpm, ele já está a 80% do valor máximo, que é de 12,6 kgfm a 9.500 rpm.

O câmbio de seis marchas teve a primeira e a segunda marchas ligeiramente alongadas , para melhor controle em curvas de baixa velocidade, assim como a sexta marcha, que, alongada em 1,8% e com o acréscimo de potência, aumentou a velocidade final da motocicleta.

Os quatro modos eletrônicos de controle da potência que chega à roda traseira, Full, High, Medium e Low , também tiveram ajustes para a versão 2023. O modo Full é o mais esportivo já adotado na Panigale V4S , mais uma vez bem notado na avaliação pela sugestão dos instrutores de que, para essa pista travada da Capuava e dependendo da tocada de cada um, o modo High poderia ser mais vantajoso. O modo Low restringe a entrega de potência a 150 cv, garantindo uma pilotagem bem mais agradável e segura, com maior controle do piloto, em uma viagem, por exemplo. Para tanto, essa potência limitada é mais do que suficiente.

Por outro lado, se a ideia é aumentar ainda mais o desempenho do motor Desmosedici Stradale , a Ducati tem em seu catálogo um escapamento completamente de titânio . Desenvolvido em parceria com a Akrapovič, ainda dentro do limite de ruído legal, ele proporciona um aumento de potência de 12,5 cv , elevando o valor final para 228 cv, com torque chegando aos 13,3 kgfm . Com isso, o peso da motocicleta é reduzido em 5 kg. Um outro escapamento ainda mais esportivo, um Akrapovič totalmente de titânio , mais compacto, reduz o peso final da motocicleta em 6 kg.

Para os pilotos extremos, o aumento de 5 mm no curso da suspensão dianteira pode proporcionar velocidades em curvas ainda maiores , com especial vantagem nas frenagens muito fortes. A Ducati Panigale V4S 2023 é feita para pilotos muito exigentes, de pilotagem extrema. Afinal, o que esperar de uma motocicleta de 215,5 cv que pesa apenas 174 kg ?

A Ducati Panigale V4S 2023 manteve o preço de venda da versão anterior, ou seja, R$ 162.900.

