Ducati Multistrada 1260 S, topo de linha, ganha nova cor cinza

Ducati Multistrada 1260 S, na cor cinza, confere ares mais discretos à bigtrail ante o vermelho tradicional da marca

A Ducati Multistrada 1260 S agora está disponível também na cor cinza, além do tradicional Vermelho Ducati. A Ducati Multistrada 1260 S chegou ao Brasil em outubro de 2018 para reforçar o apelo da marca no segmento premium das big trail de alta cilindrada. E foi com a nova geração da moto que já conquista sua fatia de público cativa.

Além de melhorias e do incremento na parte eletrônica, recebeu mudanças no chassi. O desenho e o motor também foram alterados e modernizados. A nova Ducati Multistrada tem novo estilo agressivo, que utiliza duas saídas de escapamento do lado direito, novas tampas e, para reforçar o visual esportivo, vem com a roda traseira exposta — esta, amparada pelo monobraço.

Entre outros equipamentos, a bigtrail vem com suspensão alongada monoamortecida atrás e telescópica invertida na frente, freios com pinças radiais com discos duplos assistidos pelo ABS, quatro modos de pilotagem e piloto automático.

Mais sobre a versão que ganha nova cor cinza

Divulgação A 1260 S tem quatro modos de pilotagem, Sport, Urban, Touring e Enduro

Na versão Multistrada 1260 S , adiciona faróis direcionais de LED, sistema de arranque em subidas (que não a deixa voltar nas saídas), controle inercial do motor que pode ser desligado — impede a moto de empinar — além de sistema de suspensão Ducati com ajuste eletrônico e pré-seleções de modos carga, com e sem garupa etc. Como se não bastasse, tem conectividade bluetooth, que interage com o celular permitindo gerir diversas funções no novo painel TFT, e a chave que liga a moto longe da ignição.

O motor da Ducati Multistrada é um bicilíndrico Testastretta DVT de 1.262 cc, com comando de válvulas variável e refrigeração líquida, que gera 158 cv e 13,2 kgfm. O câmbio, por sua vez, é de seis marchas dotado de quick shift, sistema que capacita trocar de marchas sem o uso do manete de embreagem. Na ciclística, a 1260 mantém o chassi de treliça tubular de aço, que recebeu balança traseira mais longa, aumentando a distância entre-eixos e permite alterar a altura do banco. As rodas de liga leve são de aro de 17 polegadas.