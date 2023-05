Ducati lança a nova Panigale V4S por R$ 164,9 mil

Divulgação A nova linha 2023 da Panigale V4S ficou mais esportiva, tanto no conjunto visual, quando no desempenho

A Ducati apresentou recentemente a linha 2023 da sua Panigale V4S que incorpora diversas melhorias, tanto no “corpo”, quanto no chassis. Isso inclui o pacote aerodinâmico, motor de maior desempenho , além de diversas outras melhorias.

A nova Ducati Panigale V4S traz o mesmo motor Desmosedici Stradale totalmente fundamentado nas bases da Moto GP da linha 2022 , mas com mais potência e torque para o modelo 2023. Ao todo, são 1.103 cc , com uma potência máxima de 215,5 cv a 13.000 rpm (ante os 210 cv a 12.500 rpm do modelo 2022) e um torque de 12,60 kgfm a 9.500 rpm (ante os 12,52 kgfm a 11.000 rpm da linha 2022).

Outra melhoria ocorreu no recurso de trocas de marchas , batizado pela fabricante de Ducati Quick Shift que, na prática, deixa as mudanças mais diretas e precisas. A caixa de transmissão é de seis velocidades.

Já para ajudar no sistema de refrigeração líquida, a empresa optou por mudar a posição das ventoinhas que, dessa maneira, pudesse ajudar na otimização das passagens de ar.

Outra melhoria, que segundo a Ducati, contribuiu para um desempenho superior na linha 2023 ocorreu nas novas asas laterais que ganharam configuração com dois elementos e dimensões mais compactas, conferindo melhor eficiência aerodinâmica.

Divulgação O quadro dianteiro em liga de alumínio conta com rigidez otimizada e contribui para o baixo peso de 174 kg

O quadro dianteiro em liga de alumínio conta com rigidez otimizada e contribui para o baixo peso de apenas 174 kg. Parte do peso também se deve ao jogo de rodas de três raios confeccionadas em alumínio forjado da Marchesini de 3.50″ x 17″ na dianteira e 6.00″ x 17″ na traseira.

No pacote de segurança, a Panigale V4S 2023 traz uma série de equipamentos, como modos de pilotagem (Riding Modes), controle de desgarre lateral (Ducati Slide Control), controle de tração, controle de travamento das rodas contra deslizagem e auto-calibragem dos pneus.

Divulgação Os freios ABS possuem 2 discos semi-flutuantes de 330 mm na dianteira e disco de 245 mm na traseira

Ainda falando na segurança, o sistema de freios é do tipo ABS com 2 discos semi-flutuantes de 330 mm, com pinças Brembo de 4 pistões na dianteira e disco de 245 mm, com pinça de 2 pistões na traseira.

O preço público sugerido da nova linha 2023 da Panigale V4S MY23 não sofreu alteração, mantendo o valor de R$ 162.900 e já está disponível em todos os concessionários da marca no Brasil.

