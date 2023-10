Duas vezes campeã Olympia, Francielle Mattos fala de sua rotina

Divulgação Francielle Mattos faz musculação 5 vezes por semana

Natural de Toledo (PR), Francielle Mattos exibe 65 quilos de puro músculo, distribuídos em seus 1,60 m de altura. Com o físico preparado, ela foi duas vezes campeã Olympia (em 2021 e 2022), uma das principais competições de fisiculturismo do País. Também já participou do Mister Olympia internacional, como membro do time Integralmedica.

Casada e mãe de dois, Geovanna e Gabriel, Francielle mora atualmente em São José dos Pinhais, no Paraná, e é fã de g inástica, patinação e futebol. Sua família, garante, são seus maiores incentivadores e apoiadores. Em entrevista ao iG Delas , ela falou de sua preparação para as competições e como concilia a profissão de atleta com a vida pessoal. Confira!

iG Delas: Você foi duas vezes campeã Olympia. Como está a preparação para este ano?

Francielle Mattos: Cada ano é diferente, e com novos desafios de superar a versão apresentada anteriormente, o lado bom de competir apenas uma fez ao ano é esse , usar o período de off season para melhorar pequenos detalhes no físico, poses e apresentação, não basta ter um físico excelente e não saber mostrar em cima do palco .

Como é a alimentação de uma fisiculturista? É só à base de proteína ou vc se permite alguns deslizes?

Nas 12 semanas antes do campeonato a dieta fica bem restrita no quesito variedade, onde meu coach Ricardo Pannain opta por alimentos de fácil digestão, como frango, peixes magros, carne vermelha magra, ovos, iogurte natural, arroz , aveia , algumas frutas, verduras e legumes. Tudo calculado para manter a massa magra e ao mesmo tempo eliminar a gordura.

Divulgação Francielle Mattos foi duas vezes campeã Olympia

E a rotina de treinos? Você malha todos os dias? Quantas horas por dia?

Treino de musculação 5X na semana, cardio na bicicleta 30 minutos todos os dias, sessões de alongamentos dia sim, dia não, de 20 a 40 minutos, treino de poses todos os dias nessa fase final de 30 a 40 minutos também.

Como consegue conciliar a rotina de treinos com a família e os filhos?

Quando eu comecei 7 anos atrás eles eram bem pequenos Geovanna tinha 7 anos e o Gabriel 4 e com certeza era mais difícil, mas conforme eles foram crescendo e entendendo, eles se apaixonaram pelo estilo de vida que eu sigo também, minha filha faz 15 anos mês que vem e ela vai para a academia comigo desde os 13 anos, e adora, cuida da alimentação leva água na garrafinha para onde vai , isso é um orgulho para mim, acredito que a construção dessa disciplina desde cedo é o que faz a diferença em nossas vidas, e no tipo de adultos que nos tornaremos.

Qual seu maior desafio?

Com certeza é superar a Francielle Mattos do ano passado, porque eu não sei nada de como superar os outros, mas sei como superar a mim mesma.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher