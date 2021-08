Duas tempestades tropicais devem atingir o Japão

Meteorologistas de Tóquio afirmam que duas tempestades tropicais estão se aproximando do Japão. Eles pediram que a população fique atenta em relação a chuvas intensas e ventos fortes.

A Agência de Meteorologia japonesa disse que a tempestade tropical Mirinae deve se aproximar das áreas costeiras do Pacífico, no leste do país, entre tarde da noite deste sábado (7) e domingo. Com a aproximação da tempestade, as precipitações poderão se intensificar nas regiões de Tokai e Kanto e no arquipélago de Izu a partir da noite de sábado.

Funcionários da agência preveem que outra tempestade tropical, Lupit, se aproxime da área de Kyushu na noite de domingo, podendo passar sobre a região. Eles pediram que a população continue se informando sobre as tempestades.