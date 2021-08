Duas pessoas caem de avião militar ao tentar fugir do Afeganistão; assista

Reprodução Duas pessoas caem de avião militar ao tentar fugir do Afeganistão

Após a invasão do grupo terrorista do Talibã na capital Cabul, e a tomada de poder no Afeganistão, a região passou a registrar uma fuga em massa de seus cidadãos. Em um dos vídeos, é possível observar que afegãos tentam fugir do país abraçados em aviões militares. Dois deles caem após a decolagem. Assista:

Pessoas caem de um avião militar na tentativa de fugir do Afeganistão pelo aeroporto de Kabul, após tomada de poder pelo regime do Talibã. pic.twitter.com/3s1txFtGIC — Ismael Sousa (@ismaelsousa) August 16, 2021

No vídeo, um avião militar C-17 se alinha e acelera para decolar do aeroporto de Cabul. Milhares de pessoas encontram-se em volta do cargueiro, ou seja, na pista do aeroporto.

Caos no Aeroporto de Cabul. Milhares e milhares de afegãos desesperados para deixar o país depois que os Talebãs tomaram a capital e o poder. O Presidente, o vice e representantes diplomáticos dos EUA e outros países já foram embora. Na embaixada americana já não há ninguém. pic.twitter.com/vs1tBkL5dp — Ricardo Amorim (@Ricamconsult) August 16, 2021





A população afegã está realizando uma fuga em massa após o a ofensiva relâmpago realizada no país pelo Talibã, que resultou na tomada de poder do Afeganistão após quase duas décadas de intervenção dos Estados Unidos.