Duas mães e um pai: trisal tem seis filhos e revela detalhes do poliamor

ÁRIES

Atitudes independentes ficam favorecidas com a Lua fora de curso em Aquário. A preferência vai para tudo o que saia do lugar comum, o que for criativo e original. Vale evitar grandes decisões, pois o período indica indefinições. Procure também ser prudente com o dinheiro, prefira os prazeres mais simples. Vale investir também no encontro com amigos, em atividades culturais e inspiradoras. Ótimo período para cinema, namoro, música, arte e também para práticas que trabalham o corpo e o espírito, como a ioga.

TOURO

Invista nos encontros, reuniões e contatos com os amigos. A Lua segue fora de curso em Aquário, favorecendo as atividades em grupo. Os movimentos de vanguarda e as novas soluções ganham evidência. Você pode receber propostas interessantes, mas não dê uma resposta imediata. Reserve tempo neste domingo para relaxar e descansar, seu corpo também pede atenção e cuidados. Invista também na arte, na meditação e nos assuntos transcendentais. Em momentos de introspecção pode ter boas ideias.

GÊMEOS

A Lua segue fora de curso: observe mais, fale menos. Procure checar as informações, evite discussões. Rompimentos e rupturas podem surgir com base em erros de julgamento. O melhor mesmo é relaxar com um bom passeio, investir em atividades criativas, conhecer um lugar diferente, ou buscar o contato com a natureza. Mercúrio ingressa em Capricórnio, a partir de hoje o pensamento fica mais objetivo e estratégico. É tempo de livrar-se do excesso de bagagem, desprender-se da velha pele para recuperar a força em seus projetos.

CÂNCER

Vale fugir da rotina, apostar num programa inovador e diferente. A Lua segue fora de curso em Aquário, favorecendo a independência e a originalidade. Tenha cuidado com expectativas mirabolantes. Prudência e simplicidade são os antídotos. Aproveite para fazer algo original. Atividades ligadas à tecnologia, ciências, invenções e descobertas ficam beneficiadas. Vale reservar momentos de relaxamento também. Assuntos elevados ganham evidência. Bom período para cultivar a fé.

LEÃO

Bom dia para renovar o visual ou surpreender alguém com uma proposta inesperada. A Lua segue em Aquário para favorecer a autonomia, a independência e a ousadia. Mas continue a ter cuidado com ilusões ou expectativas exageradas. A Lua está fora de curso, é importante manter o realismo, demonstrar competência e maturidade, em tudo o que fizer. O Sol segue junto com Júpiter em Capricórnio: está mais fácil cultivar pensamento positivo, responsabilizar-se pelo seu crescimento pessoal e profissional.

VIRGEM

Com a Lua fora de curso, melhor evitar assuntos complicados e desgastantes. Fale sobre o que sente, expresse o que lhe desagrada, mas sempre com muito tato, delicadeza e diplomacia. Bom período para práticas que promovem o equilíbrio. Está mais fácil cultivar ideais mais elevados. Ao mesmo tempo, Mercúrio ingressa hoje em Capricórnio, favorecendo o pensamento estratégico, a priorização de tarefas, a clareza de metas e propósitos. Já sabe quais serão os planos para o próximo ano?

LIBRA

Bom período para atualizar-se com novas técnicas e tendências do mercado. Faça uma lista de coisas que deseja conquistar e siga em frente com coragem. O prazer está em sair da rotina com programas inusitados e novidades. Aproveite o momento também para refletir melhor, planejar novas conquistas profissionais. Toda modificação na casa ou no local de trabalho é bem-vinda para que possa seguir mais leve. Vale investir também em atividades que possam promover encantamento e estimular a imaginação.

ESCORPIÃO

Novas possibilidades à vista. Prepare-se para percorrer novos caminhos e reflita sobre suas crenças. É essencial perceber que a mente cria a realidade e os estados que vive. A Lua nova em Aquário favorece novos projetos, mas hoje fica fora de curso. É tempo de plantar sementes e intenções, estabelecer estratégias, traçar planos. Ganhe tempo para refletir melhor. Aproveite para delimitar seus objetivos. Lembre-se também que a diplomacia e a capacidade de combinar forças é o que garante o progresso.

SAGITÁRIO

A fé está ampliada, você ganha mais capacidade para expressar seus sentimentos. Invista em temais mais elevados, abrangentes e filosóficos. Mas hoje a Lua fica fora de curso durante o dia: é importante manter os pés no chão, controlar excessos e exageros. Evite decisões impulsivas. A palavra pode fazer maravilhas, mas é preciso cumpri-la para atingir a meta. Estamos na lunação de Capricórnio, os caminhos se abrem na medida em que cultivar determinação, praticidade e clareza em suas metas.

CAPRICÓRNIO

Aproveite a concentração de planetas em seu signo para investir em si mesmo, em seu autoconhecimento sua confiança e autoestima. Procure cuidar da saúde com uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos regularmente. A ousadia e a originalidade ganham evidência com a Lua em Aquário. É propício conhecer outros lugares e pessoas, procure se lançar à aventura para viver novas experiências. Mercúrio também ingressa hoje em seu signo: fica mais fácil cultivar expressividade e fluidez nos intercâmbios.

AQUÁRIO

Seus valores ganham um tom mais espiritual. Em pleno final de um ciclo solar, é importante reservar momentos para ficar sozinho, sonhar e projetar o futuro. A fantasia, o mundo dos sonhos, os assuntos mágicos, místicos e metafísicos ganham força. É tempo de limpar as dores do passado, perdoar a si mesmo e aos outros. A Lua segue fora de curso em seu signo: bom período também para fugir da rotina, conhecer pessoas e expandir sua rede de contatos. Aproveite para buscar conciliação e dialogar com mais sensibilidade.

PEIXES

Atividades originais, alternativas e inovadoras estão em evidência. Bom período para se encontrar com os amigos, conhecer um lugar diferente e se inspirar com as novidades. Mas Lua segue fora de curso, procure analisar com calma os recursos que possui para levar adiante seu projeto. Sem pressa, aos poucos você define suas metas. Colocar tudo no papel ajuda a trazer os sonhos para a realidade. Procure a companhia de pessoas queridas e não deixe de canalizar tanta criatividade em atividades artísticas.