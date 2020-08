Duas crianças morrem durante incêndio em casa no Paraná

PRE/Reprodução Parte da casa desabou com o incêndio

O Corpo de Bombeiros do Paraná foi acionado para apagar um incêndio em uma casa na cidade de Turvo, no interior do estado, na tarde desta sexta-feira (14). Duas crianças que estavam na residência no começo das chamas morreram carbonizadas.

Os dois meninos, de dois e quatro anos, estavam dormindo no momento do incidente. Dono da casa não estava no local e mãe dos garotos tinha saído para pegar um bolo na vizinhança, mas não conseguiu voltar a tempo. As chamas se espalharam rapidamente porque parte da residência era de madeira.

O foco do incêndio não foi detectado até o momento, já que parte da casa tinha desabado quando o socorro chegou. Uma perícia deve ser feita para detectar a causa do incidente e a polícia civil investiga o caso.