Duas cidades do ES registram o maior volume de chuva do país em 24 horas

As cidades de Nova Venécia e São Mateus lideram o ranking das cidades em que mais choveu entre este domingo (18) e esta segunda-feira (19)

As cidades de Nova Venécia e São Mateus, no Noroeste e Norte do Espírito Santo, foram os locais onde mais choveu no Brasil, nas últimas 24 horas. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O acumulado de chuva na região colocou as cidades em alerta.

☔#Chuva: Confira os maiores volumes registrados em 24h, até as 8h de hoje (19), pelo #INMET: 🌧️Nova Venécia (ES): 164,2 mm

🌧️São Mateus (ES): 116,8 mm

🌧️Campo Grande (MS): 90,6 mm

🌧️Itajaí (SC): 78,2 mm

🌧️Ariranha (SP): 67,0 mm — INMET (@inmet_) December 19, 2022

Em Nova Venécia, prefeito, secretários, coordenadores e o representante da Defesa Civil se reuniram, nesta segunda-feira (19), para discutir medidas que serão tomadas no município. A primeira decisão emergencial foi interditar a ponte Cristiano Dias Lopes, a partir das 15h. Segundo o grupo de trabalho, às 18 horas será feita uma análise para verificar se a ponte poderá ser liberada.