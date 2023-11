Duas carretas carregadas de eucalipto pegam fogo na BR-101

Duas carretas, carregadas com toras de eucalipto, pegaram fogo na BR-101 nesta sexta-feira (17). Uma carreta pegou fogo no km 100,5, em Jaguaré, e uma segunda carreta pegou fogo no km 135, em Linhares.

Segundo a Eco101, a primeira ocorrência foi registrada às 16h34, no km 100,5, e envolveu uma carreta carregada de eucalipto. Para atendimento foram acionados recursos operacionais da concessionária como viatura de inspeção, guincho e ambulância, além do Corpo de Bombeiros. O tráfego seguiu por desvio e foi totalmente liberado às 21h24. O motorista não ficou ferido.

A segunda ocorrência envolvendo uma carreta foi registrada pela Eco101 no km 135, sentido norte, em Linhares. Ela teve início às 16h40 e foi finalizada às 17h43. Recursos da concessionária e Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Não houve vítima e nem interdição na via.

A Suzano confirmou em nota, neste sábado (18), que duas carretas de uma empresa prestadora de serviço que atua no transporte de madeira foram atingidas pelo fogo na noite de sexta-feira (17). Em uma delas o incêndio foi controlado e a outra foi totalmente consumida pelas chamas. Felizmente, ninguém se feriu.

A nota disse ainda que a origem da ocorrência está sendo investigada, mas ambas passaram por um trecho da BR 101 onde havia um foco de incêndio sendo combatido por equipes da concessionária da rodovia. Tudo indica que alguma fagulha desse fogo tenha alcançado a carga de madeira e provocado o incêndio. Em uma das carretas o fogo alastrou-se quando o veículo passava pelo município de Linhares e, na outra, quando passava por Jaguaré.

As condições climáticas adversas com altas temperatura e fortes rajadas de vento vêm criando condições que favorecem os incêndios.

Segundo a empresa, as brigadas especializadas da Suzano têm atuado fortemente para combater focos em suas áreas florestais. A comunidade também pode ajudar nesse processo, acionando a Central de Operações Integradas (COI) da empresa, pelo número 0800 771 1418 ou ainda por ligação ou mensagem Whatsapp para (27) 98854-0355, com atendimento 24 horas.