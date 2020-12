Redação Dua Lipa: “Studio 2054” bate recorde global com 5 milhões de views

A cantora britânica Dua Lipa fez uma exuberante apresentação ao vivo para a live Studio 2054 na semana passada, quebrando recorde global de transmissões ao vivo , com mais de 5 milhões de visualizações.

Os números oficiais incluem mais de 1,9 milhões de acessos únicos vindos da China , 95 mil vindo da Índia e 263.264 mil tickets vendidos por meio das plataformas de ingresso , significando que o número de 5 milhões de visualizações é conservador e ainda não considerado número final.

Devido à demanda fenomenal pela apresentação de Studio 2054 , a live seguirá disponível até o próximo domingo (6), por meio do LIVENow , com venda de tickets ao preço de US$ 10,00 cada.

“Estou excepcionalmente orgulhoso de Dua e da enorme equipe por trás dessa performance incrível”, comemora Ben Mawson , da TaP Music . “Era muito importante para Dua criar algo que ultrapassasse os limites de um show ou transmissão ao vivo comuns e ela conseguiu mais do que isso com a ‘Studio 2054’. Em termos de público, seria sempre difícil fazer previsões sólidas com transmissões ao vivo, um mercado tão novo e em evolução, o que o torna tão empolgante que ela tenha alcançado números de audiência surpreendentemente altos. Estimamos mais de 5 milhões de espectadores com base em mais de uma pessoa assistindo a cada transmissão, mas o número real pode estar perto de 8 ou 9 milhões. Espero que muitas famílias tenham assistido juntas. Foi um grande empreendimento, mas estou muito orgulhoso que mais, uma vez Dua, se mostrou uma das maiores estrelas pop do mundo”.