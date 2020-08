Drogas são apreendidas pela PM em Nova Venécia e Montanha

.

Policiais militares do 2º Batalhão realizaram a apreensão de entorpecentes nesta segunda-feira (17), nos municípios de Nova Venécia e Montanha. Duas pessoas foram detidas.

Em Nova Venécia, após informações do Serviço Reservado da Unidade, militares da Força Tática e da equipe K-9 realizaram buscas nas proximidades do Parque de Exposições, e com o auxílio da cadela Jade, tiveram êxito em localizar 12 buchas grandes de maconha. No local ninguém foi detido.

Já em Montanha, durante patrulhamento pelo centro da cidade, a equipe da radiopatrulha abordou dois indivíduos em atitude suspeita. Com eles foi encontrada uma porção de crack.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial de cada município.

